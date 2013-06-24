Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч із представниками операторів мобільного зв’язку.

Оператори мобільного зв’язку закупили більш як 15 тисяч генераторів для резервного живлення базових станцій. Понад 8000 базових станцій працюють на генераторах.

«Наше спільне завдання — гарантувати зв’язок у всій країні навіть під час тривалих відімкнень світла, — зазначила Юлія Свириденко. — Стабільний зв’язок важливий для життєзабезпечення людей і громад».

На зустрічі обговорили забезпечення достатніх запасів пального для безперебійної роботи генераторів.

Оператори мобільного зв’язку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим зв’язком і можливість надсилати смс за будь­яких умов енергозабезпечення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.