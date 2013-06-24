На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і компанія Bell Textron Inc підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці в галузі авіаційних технологій. Документ закладає основу створення виробничих і сервісних потужностей в Україні, що сприятиме розвитку високотехнологічного машинобудування та посиленню промислової спроможності держави.
Меморандум підписали заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів і виконавчий віцепрезидент Bell зі стратегічних цілей Джеффрі Шльоссер у присутності Лізи Атертон, президента і генерального директора Bell Textron Inc, провідної американської корпорації, що спеціалізується на виробництві гелікоптерів і систем авіаційної підтримки.
У межах домовленостей компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає: відкриття представництва Bell в Україні; створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO); вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами; передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва; підготовку і стажування українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в Україні.
Реалізація цих кроків стане основою для запуску ліцензійного виробництва гелікоптерів в Україні та формування нової промислової спроможності в галузі авіації.
«Для України цей меморандум — крок до розвитку сучасного високотехнологічного виробництва, розширення промислових можливостей та залучення інвестицій у стратегічні галузі. Ми прагнемо, щоб Україна стала частиною глобальних виробничих ланцюгів та інноваційних партнерств», — зазначив Віталій Кіндратів.
Підписання відбулося в межах участі української урядової делегації у виставці AUSA 2025, яка об’єднала понад 44 000 учасників із 92 країн та більш як 750 компаній для розвитку технологій, інновацій та промислової співпраці, повідомляє Мінекономіки.