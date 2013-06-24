Представництво Європейського Союзу в Україні та ООН Жінки (UN Women) в Україні підписали угоду про втілення проєкту Gender Equality Facility. Церемонія відбулася за участі віцепрем’єр­міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, заступника виконавчого директора UN Women Кірсі Маді, координатора системи ООН в Україні та гуманітарного координатора Маттіаса Шмале.

Проєкт — ініціатива з технічної допомоги, спрямована на прискорення гендерно відповідальних реформ на шляху до членства України в Європейському Союзі. Проєкт, який фінансує ЄС, надасть українському уряду необхідні експертні знання та інструменти для інтеграції принципів гендерної рівності в усі сфери державної політики, планування відновлення та розроблення законодавства.

«У ході розбудови системного й технічно вивіреного процесу європейської інтеграції гендерна рівність і врахування потреб різних груп населення мають бути наскрізними елементами, — зазначив Тарас Качка. — Проєкт надзвичайно важливий, щоб відновлення України було не лише швидким, а й інклюзивним та спрямованим на відповідність стандартам Європейського Союзу. Вдячні партнерам за підтримку».

Головні цілі проєкту: гармонізація з ЄС: посилення спроможності національних інституцій щодо імплементації acquis ЄС у царині гендерної рівності; технічна підтримка — надання інструментів наскрізної інтеграції гендерного підходу на центральному та місцевому рівнях; політика на основі даних — розширення використання даних з розбивкою за статтю для формування національних стратегій відновлення та звітування; інституційне зміцнення — підтримка урядової уповноваженої з питань гендерної політики та органів виконавчої влади у впровадженні Державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків до 2030 року.

«Проєкт «Разом до гендерної рівності: Україна та ЄС» відображає унікальну цінність, яку ООН Жінки привносить у розвиток України та її шлях до вступу в ЄС. Гендерна рівність — це не додатковий елемент у процесі європейської інтеграції, а її основна вимога. Через цей проєкт структура ООН Жінки надає спеціалізовану експертну підтримку, що поєднує стандарти ЄС із національними процесами реформ, забезпечуючи інтеграцію принципів гендерної рівності в політики, інституції та практичну реалізацію, а також узгодженість із міжнародними зобов’язаннями в царині гендерної рівності.

Ми пишаємося можливістю бути частиною цієї важливої роботи разом із нашими партнерами в уряді України та Європейському Союзі особливо в цей критичний період, коли Україна розробляє свій третій національний план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир, безпека» на 2026—2030 роки в умовах війни, що триває», — зауважила Кірсі Маді.

«Навіть під час війни Україна підтримує розвиток гендерної рівності — ключової цінності Європейського Союзу та фундаментальної складової процесу вступу до ЄС. Через проєкт «Разом до гендерної рівності: Україна та ЄС» Євросоюз надає підтримку Україні в узгодженні її нормативно­правової бази з acquis ЄС та інтеграції гендерної рівності у процеси відновлення й відбудови, завдяки чому Україна стає ближчою до ЄС у законодавчих, практичних та ціннісних аспектах», — зазначила Катаріна Матернова.

Матіас Шмале наголосив, що проєкт сприятиме пришвидшенню досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

Джерело:

Служба віцепрем’єр­міністра