В Україні сформувалися всі природні передумови для весняного водопілля. Держава здійснює постійний моніторинг гідрологічної ситуації, основні гідротехнічні споруди готові до безпечного пропуску великої води. Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко в ефірі телеканалу «Суспільне». За її словами, ще з середини лютого фахівці прогнозували активний розвиток водопілля. Рівні води у багатьох річках вже піднялися в середньому на 2,5 метра. Додатковими чинниками ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які під час танення можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд.

За прогнозами гідрологів, підтоплення можливі майже на всій території України. У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях — зокрема поблизу парку «Наталка», Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків, Труханового острова.

За словами Ірини Овчаренко, весняний період головний для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури. Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків, повідомляє Мінекономіки.