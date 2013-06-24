Під час конференції BRAVE1 components міністр оборони Денис Шмигаль оголосив про започаткування спеціальної грантової програми для українських виробників компонентів безпілотних систем. За його словами, Міністерство оборони кодифікувало вже понад 250 найменувань важливих компонентів безпілотників. Серед них найбільшу частку становлять засоби автодонаведення та керування боєприпасами, елементи систем зв’язку й керування. Також кодифікуються елементи живлення, засоби запуску та посадки, окремі елементи корпусу та інші необхідні складові.

«Критично важливо забезпечити вітчизняний ОПК компонентами саме від українських виробників. І тому відтепер ринок комплектуючих стає одним із головних пріоритетів оборонного кластера Brave1», — наголосив Денис Шмигаль.

Міністр додав, що серед інших інструментів підтримки також успішно працюють: проєкт «Бібліотека комплектуючих» — цифрова платформа, де українські компанії-виробники БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР можуть знаходити виробників компонентів і налагоджувати партнерство. У «Бібліотеці» вже зареєстровано 230 користувачів та розміщено понад 150 найменувань відповідної продукції; грантову програму «Зроблено для Перемоги», спрямовану на підтримку вітчизняних підприємств, що виробляють компоненти озброєння та військової техніки; програму пільгового кредитування для масштабування критично важливих підприємств ОПК. Українські підприємства отримали кредитів на 5 млрд грн.

«На початку вторгнення рф ми відкривали ринки БпЛА, НРК, РЕБ та іншої інноваційної зброї в Україні. Нині стрімкий розвиток цих ринків створює попит на українські комплектуючі до цих технологій. Тому ми втілюємо нову ініціативу з підтримки виробників компонентів на базі Brave1. Наша стратегічна мета — досягнути незалежності у виробництві основних комплектуючих, а згодом Україна має всі шанси стати компонентною базою для цивілізованого світу», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Денис Шмигаль наголосив, що інструменти підтримки виробників сукупно мають дати той результат, який ворог відчує безпосередньо на полі бою. «Це важливо для всього вільного світу. Тому запросив іноземні компанії інвестувати в Україну, налагоджувати спільне виробництво та R&D. Розвиток українських компонентів — це інвестиція у нашу спільну безпеку», — резюмував він, повідомляє Міноборони.