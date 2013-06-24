4 грантові конкурси Brave1 із фондом у 100+ млн грн, пілот 5G та Starlink Direct to Cell для SMS-повідомлень — такі плани Мінцифри на осінь 2025 року презентував Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає пресцентр Урядовий портал.

Цифрова освіта та нові послуги для громадян

Державні послуги онлайн стають такими ж надійними й звичними, як офлайн, але швидшими та зручнішими.

У Дії вже доступна послуга Пакунок школяра— батьки та законні представники першокласників отримують по 5 000 грн на кожну дитину для підготовки до школи.

Триває робота над іншими сервісами: Несудимість з апостилем (бета-тестування), Базова соціальна допомога (бета-тестування), Шлях пораненого, нові категорії міжнародного Реєстру збитків, а також зручні сервіси для військових і ветеранів.

У планах — розвиток Мрії, єдиної екосистеми управління освітою, яка охопить від 30% до 100% шкіл.

Паралельно розширюється перелік цифрових послуг для громадян: соцзахист, медицина, податки, підтримка військових і ветеранів, бізнесу та водіїв. Серед ключових нововведень — ЦНАП 2.0, який переведе більшість адміністративних послуг у сучасний цифровий формат.

Крім того, у планах реформи двох сфер з інтегрованими продуктами Дії:

еНотаріат — нова система, що об’єднає всі ключові нотаріальні процеси та зробить їх швидшими, зручнішими й без бюрократії.

еАкциз — електронна система для обігу алкоголю та тютюнових виробів. Вона захистить українців від контрафакту, збільшить надходження до бюджету й спростить роботу бізнесу.

Також у планах впровадження новий цифровий сервіс — е-Суд, який матиме прямий антикорупційний ефект.

Сьогодні Дією користуються вже понад 22,8 млн українців, і команда Мінцифри працює, щоб цифрові послуги ставали доступними для кожного.

Brave1: нові грантові конкурси та оновлена програма

Defence tech кластерBrave1кардинально оновлює підходи до підтримки розробників. Уже цього тижня будуть оголошені 4 масштабні грантові конкурси з призовими фондами понад 100 млн грн загалом:

Штучний інтелект — технології розпізнавання, детекції та навігації без GPS

Вибухові речовини — масштабування виробництва

Два конкурси з ракетної програми — розвитку засобів ураження різного рівня дальності.

Також буде оновлена грантова програма з новими розмірами грантів — 500 тис, 2, 4 та 8 млн грн залежно від рівня готовності технології. Замість 140+ загальних пріоритетів тепер буде 70 максимально детальних — у категоріях БпЛА, НРК, безекіпажних катерів, РЕБ, бойової електроніки, боєприпасів, ШІ та ракет.

Крім того, Brave1 запустить спеціальний сайт, на якому виробники бачитимуть чіткий перелік технологій, яких найбільше потребує держава і військо.

За два роки роботи проект Brave1 вже видав 560+ грантів на 2,2 млрд грн. До кластера входить понад 1 500 компаній із 3 600 розробками, включно з 500+ виробниками БпЛА.

Гейміфікація уражень через систему балів

Окремо Михайло Федоров розповів про успіх програми Бонуси Армії Дронів— гейміфікації бойових дій, яка посилює мотивацію підрозділів. Система працює просто: підрозділи отримують бали за підтверджені ураження (від 1 бала за пошкоджений бліндаж до 100 балів за знищення ППО), які можуть обміняти на потрібні дрони через Brave1Market— перший у світі маркетплейс оборонних технологій.

Філософія програми: більше знищуй — більше отримуй; самостійно визначай тип БпЛА, який ефективний та необхідний саме для вашого підрозділу.

Революція у зв'язку та інтеграція з ЄС

Мінцифри готує великі зміни в телекомунікаціях та цифровій інфраструктурі. Восени стартує пілотний проект 5G у Києві, Львові, Харкові та Одесі — на цих майданчиках тестуватимуть нову технологію перед масштабним запуском по всій країні.

Паралельно розпочнеться впровадження Starlink Direct to Cell— технології, що перетворює смартфон на супутниковий термінал для обміну SMS будь-де, навіть без наземного покриття. До завершення воєнного стану сервіс буде безплатним, а згодом його розширять для голосових дзвінків та мобільного інтернету. Україна стала однією з перших держав світу, що тестує цю технологію в умовах війни.

Паралельно розвивається інфраструктура та міжнародна інтеграція. Україна входить до європейського цифрового простору: у планах — інтеграція в Single Digital Market, запуск EUDI Wallet та визнання українського кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у ЄС. Також передбачено створення єдиної роумінгової зони з ЄС, розвиток Direct to Cell, інтернету на залізниці та підвищення стійкості телекомунікаційної мережі.

Презентація планів Уряду

Публічну презентацію планів Урядуна серпень-грудень 2025 року провели в Києві у форматі панельних дискусій за участі Прем'єр-міністра Юлії Свириденко, усіх міністрів та Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Захід транслювався для представників 78 українських і міжнародних ЗМІ.

Програма планів Уряду базується на розумінні: в умовах війни спроможна держава стоїть на чотирьох опорах. Без кожної з них система не працює.

Безпека України тримається на мужності захисників та сучасній зброї. Економіка спирається на український бізнес і допомогу партнерів, які забезпечують ресурси для боротьби та розвитку. Це також про гідність людей, що щодня працюють задля країни й заслуговують на підтримку та справедливе ставлення. А відновлення — це шанс створити нову країну, у якій ми прагнемо жити.

Чотири опори визначають потреби держави. А потреби держави — 12 стратегічних пріоритетів Уряду: безпека та оборона, євроінтеграція, антикорупція, макрофінанси та реформи, бізнес, добробут і відновлення, ветеранська політика, охорона здоровʼя, освіта та наука, відбудова, культура, зимова стабільність.