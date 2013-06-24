Ще 20 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми «Власна Справа» за результатами восьмої хвилі 2025 року. Вони отримають 3 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 280 молодих підприємців. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Вже 280 молодих українців стали переможцями грантової програми «Власна Справа» та отримають 40 млн грн на старт свого бізнесу. Для більшості з них це перший крок у підприємництві і ми допомагаємо їм подолати бар’єри на цьому шляху. За грантові кошти молодь планує реалізувати бізнес-проєкти в дуже різних сферах. Зокрема, переможці восьмої хвилі взяли гранти на відкриття кав’ярні, салону краси, студії дизайну інтер’єру, садового центру, планують виготовляти корпусні меблі на замовлення, надавати юридичні послуги», — зазначила Юлія Свириденко.

Найбільше грантоотримувачів восьмої хвилі програми у 2025 році серед молоді з Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернівецької областей та міста Києва. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків.

Нагадаємо, за умовами грантової програми «Власна Справа» для молоді українці віком від 18 до 25 років можуть подати заявку на отримання мікрогранту до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту. На них не поширюється зобов’язання створити робочі місця.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів в процесі бізнес-діяльності. Після цього він може ще раз отримати грант від держави — вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна Справа» можна знайти на сайті програми.

Програма надання грантів молоді на старт власного бізнесу є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.