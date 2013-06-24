Міністерство економіки схвалило заявки на отримання грантів для ще 14 підприємств переробної галузі. Загальний обсяг коштів, які ці компанії отримають на умовах співфінансування для модернізації та розширення виробництва, становить понад 67,5 млн грн. Ця програма — складова державної політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

«Продовжуємо підтримувати українських виробників, які готові інвестувати у розвиток власного виробництва. 2025 року Мінекономіки вже затвердило 85 грантових заявок на загальну суму понад 410 мільйонів гривень. Тим, хто цього разу не набрав достатньо балів, радимо доопрацювати заявки та подаватися повторно в межах наступної хвилі», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За умовами програми, дев’ять грантів на суму 38,3 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, ще п’ять — Державна служба зайнятості. Серед отримувачів — виробники меблів, товарів із пластмас, деревини, харчових продуктів, БпЛА, а також агровиробники. Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Із 26 травня розпочалася нова хвиля. Подати документи можна через платформу «Дія», повідомляє Мінекономіки.