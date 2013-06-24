Європейський інвестиційний фонд, що входить до Групи Європейського інвестиційного банку, та Finnvera, експортно-кредитне агентство Фінляндії, запускають пілотний проект на суму 30 млн євро для підтримки фінського експорту до України. Угода дозволяє експортно-кредитному агентству Finnvera надавати фінським компаніям, які ведуть торгівлю з Україною, експортні кредити під гарантії Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ) в межах інструменту гарантування експортних кредитів програми InvestEU. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми раді бачити значний інтерес експортно-кредитних агентств країн-членів ЄС, таких як Фінляндія, до підтримки відновлення України та зміцнення економічних зв'язків. Така взаємодія – це саме те, що потрібно і Україні, і європейському бізнесу. Ми вдячні Європейській Комісії та Групі ЄІБ за створення механізмів, які відкривають нові торговельні можливості між Україною та ЄС», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Пілотний проект підтримуватиме фінські МСП з кількістю працівників менше 500 шляхом зниження ризиків при пошуку нових можливостей на українському ринку, незважаючи на триваючу війну. Гарантія ЄІФ доповнює національний механізм розподілу збитків, запроваджений Міністерством економіки та зайнятості Фінляндії, який дозволяє Finnvera видавати експортні гарантії Україні за виняткових умов. Це одна з 13 угод, що готуються з національними експортно-кредитними агентствами в країнах-членах ЄС у межах цього механізму.

Механізм гарантування експортних кредитів InvestEU – це спільна ініціатива Європейської Комісії та Групи ЄІБ. Його метою є надання гарантій на суму до 300 млн євро для підтримки малих та середніх підприємств ЄС, які експортують товари та послуги до України. Механізм було запущено в липні 2024 року та користується високим попитом у державах-членах.

Довідково

Finnvera — це державна компанія зі спеціального фінансування та офіційне експортно-кредитне агентство Фінляндії. Її місія полягає у сприянні створенню нових підприємств, підтримці зростання, інвестицій та реструктуризації, а також у сприянні інтернаціоналізації та експорту шляхом фінансування.

Європейський інвестиційний фонд є частиною Групи Європейського інвестиційного банку. Його основна місія – підтримувати малі та середні підприємства (МСП) Європи, допомагаючи їм отримати доступ до фінансування.

Програма InvestEU надає Європейському Союзу важливе довгострокове фінансування, залучаючи значні приватні та державні кошти для підтримки сталого відновлення. Вона також допомагає мобілізувати приватні інвестиції для пріоритетів політики Європейського Союзу, таких як Європейська зелена угода та цифровий перехід.