Перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн­зустріч із федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Гаттманнсдорфером. Міністри обговорили потреби України в умовах надзвичайного стану в енергетиці та домовилися переглянути всі нагальні потреби щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.

Як зауважив Денис Шмигаль, Австрія вже оголосила про додаткові 3 млн євро гуманітарної допомоги для України. Наша країна високо цінує загальний внесок Австрії обсягом 15,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики.

Перший віцепрем’єр подякував уряду та народу Австрії за системну підтримку енергетичної стійкості України.

«Вдячні за допомогу австрійського бізнесу, який надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей. Україні важлива будь­яка допомога для формування резервів та підготовки до наступного опалювального сезону», — наголосив Денис Шмигаль, повідомляє Міненерго.