Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із командою Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) на чолі з директором з операційної діяльності та адвокації Едем Восорну.

Сторони обговорили подальше посилення координації між урядом України та гуманітарною спільнотою зокрема щодо забезпечення безперервної підтримки людей, які постраждали внаслідок війни, та узгодження гуманітарного реагування з національною системою соціального захисту.

«Для нас важливо, щоб підтримка людей була безперервною і скоординованою. Гуманітарна допомога не може існувати окремо, вона має посилювати національні системи та працювати як інвестиція у стійкість і відновлення. Саме узгодженість дій дає змогу уникнути фрагментації допомоги, ефективно використовувати ресурси та забезпечити стабільну підтримку людей», — зазначив Денис Улютін.

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням евакуації та подальшої підтримки людей після переміщення. Міністр наголосив, що евакуацію слід розглядати як початок безперервного шляху підтримки людини — від безпечного переміщення до інтеграції в новій громаді. Важливі завчасна підготовка місць проживання та чітке інформування людей про можливості на новому місці, щоб уникнути повторних переміщень і зменшити вразливість.

Едем Восорну висловила солідарність із народом України та відзначила стійкість українських громад і інституцій, які продовжують працювати навіть в умовах війни. Вона підтвердила готовність УКГС ООН і надалі поглиблювати співпрацю з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності задля забезпечення ефективної підтримки людей, які постраждали від війни, повідомляє Мінсоцполітики.