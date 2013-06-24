У листопаді 2025 року по відношенню до жовтня 2025 року індекс споживчих цін становив 100,4%, за період січень–листопад 2025 року – 107,7%, за період січень 1998 року – листопад 2025 року – 2522,7%. Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими: (відсотків) _____________________ 1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Індекси споживчих цін за регіонами у листопаді 2025 року (відсотків) 1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Джерело: Державна служба статистики
