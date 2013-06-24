У листопаді 2025 року по відношенню до жовтня 2025 року індекс споживчих цін становив 100,4%, за період січень–листопад 2025 року – 107,7%, за період січень 1998 року – листопад 2025 року – 2522,7%. Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими: (відсотків) Листопад 2025 до жовтня 2025 грудня 2024 Індекс споживчих цін (ІСЦ) 100,4 107,7 Продукти харчування та безалкогольні напої 100,8 110,2 – Продукти харчування 100,8 109,7 — Хліб і хлібопродукти 100,8 109,8 —— Хліб 100,8 112,2 —— Макаронні вироби 101,5 106,3 — М’ясо та м’ясопродукти 99,3 122,0 — Риба та продукти з риби 102,0 115,0 — Молоко, сир та яйця 102,8 107,6 —— Молоко 100,8 107,8 —— Сир і м’який сир (творог) 101,1 107,9 —— Яйця 112,6 104,9 — Олія та жири 101,5 112,8 —— Масло 100,8 106,5 —— Олія соняшникова 101,6 116,0 — Фрукти 97,0 120,1 — Овочі 104,6 69,6 — Цукор 97,7 92,4 – Безалкогольні напої 100,3 116,0 Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,2 116,2 Одяг і взуття 97,7 97,8 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,1 102,2 – Утримання та ремонт житла 99,9 103,7 — Водопостачання 100,0 100,7 — Каналізація 100,0 100,6 — Управління багатоквартирними будинками 100,0 110,8 — Електроенергія 100,0 100,0 — Природний газ 100,0 100,0 — Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 Предмети домашнього вжитку та побутова техніка 100,3 101,7 Охорона здоров’я 98,9 106,3 – Фармацевтична продукція 98,1 104,7 – Амбулаторні послуги 100,6 112,0 Транспорт 100,5 105,4 – Паливо та мастила 100,5 105,3 – Транспортні послуги 100,7 109,9 — Залізничний транспорт 101,6 106,0 — Автодорожній транспорт 100,6 110,2 Зв’язок 99,9 111,9 Відпочинок і культура 100,1 99,5 Освіта 100,1 114,4 Ресторани та готелі 101,1 112,6 Різні товари та послуги 101,8 106,1

_____________________ 1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Індекси споживчих цін за регіонами у листопаді 2025 року (відсотків) Регіон До попереднього місяця Україна 100,4 Вінницька 100,5 Волинська 100,6 Дніпропетровська 100,6 Донецька 100,3 Житомирська 100,2 Закарпатська 100,2 Запорізька 100,6 Івано-Франківська 100,5 Київська 100,3 Кіровоградська 100,2 Луганська 100,3 Львівська 100,5 Миколаївська 100,6 Одеська 100,5 Полтавська 100,7 Рівненська 100,4 Сумська 100,1 Тернопільська 100,1 Харківська 100,4 Херсонська 100,5 Хмельницька 100,1 Черкаська 100,3 Чернівецька 100,4 Чернігівська 100,7 м. Київ 100,6 1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Джерело: Державна служба статистики

