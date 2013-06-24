Мінсоцполітики розпочинає експериментальний проєкт із закупівлі соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю.

Тривалість цієї ініціативи — два роки: відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів. Мета послуги — соціальна інтеграція та розвиток дітей віком понад шість років, які за станом здоров’я не мають змоги здобувати освіту в закладах загальної середньої освіти за денною формою.

«Насправді більшість малечі з інвалідністю можуть відвідувати школу, однак через брак достатньої підтримки діти з комплексними порушеннями змушені залишатися вдома. Саме для них та їхніх батьків ми створюємо цю послугу. Її впровадження дасть змогу не лише запобігти потраплянню дітей з різними порушеннями в інституційні заклади, а й сприятиме їх сприйняттю в суспільстві. І що дуже важливо — буде підтримкою батькам, які матимуть змогу повернутися на ринок праці чи перепочити від неймовірно складної щоденної роботи, пов’язаної з турботою про дітей з інвалідністю», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Головне завдання — інтеграція дитини в освітній процес, можливість для малечі розвивати навички і соціалізуватися. У межах проєкту соціальні послуги мають надавати разом з освітніми. Послуга стосується дітей, що мають особливі освітні потреби, з необхідним рівнем підтримки не нижче четвертого.

Експериментальний проєкт втілюватимуть за рахунок державного бюджету: національний закупівельник (Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю) має оплачувати послугу надавачам, що відповідатимуть визначеним вимогам. Для цього громади мають подати відповідну заявку та забезпечити певні умови участі у проєкті, зокрема: визначити потребу жителів громади у відповідній послузі;

облаштувати приміщення, де надаватимуть послугу (найкращий варіант — у школі або наближеному до школи приміщенні, щоб діти могли безперешкодно інтегруватися в освітній процес);

обрати на умовах відкритого відбору надавачів, що відповідають вимогам;

залучити спеціально обладнаний транспорт для підвезення дітей до місця надання соціальної послуги та у зворотному напрямку;

передбачити співфінансування послуги, зокрема комунальні витрати, харчування;

призначити соціального менеджера, який забезпечує ухвалення рішення про надання соціальної послуги, координацію діяльності всіх учасників експериментального проєкту;

проводити моніторинг та оцінку якості надання соціальної послуги.

Надавачем послуги можуть стати фізичні та юридичні особи-підприємці, які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг; мають відповідну кількість фахівців (соціальний працівник, вихователь, психолог, спеціаліст із фізичної реабілітації, соціальний робітник).

У приміщеннях, де надають послугу, мають бути відеокамери з можливістю онлайн-доступу для батьків.

Батьки або законні представники дитини з інвалідністю мають звернутися до органу місцевого самоврядування (соціального менеджера), щоб отримати відповідну послугу. Потенційний отримувач має пройти оцінку ІРЦ і отримати висновок, в якому буде зазначено необхідний рівень підтримки не нижче четвертого.

Реалізація проєкту відбувається за новим підходом формування соціальної політики, коли здійснюється перехід від фінансування установ до закупівлі соціальних послуг у надавачів незалежно від форми власності. Оплата за послугу становитиме 24 тисячі гривень за одну дитину на місяць. У разі досягнення достатніх показників (наприклад, діти регулярно відвідуватимуть школу) надавач зможе отримати мотиваційну виплату.

Джерело: Міністерство соціальної політики