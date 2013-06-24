2026 року ДП «Ліси України» реалізує масштабну державну інвестиційну програму із загальним обсягом фінансування 4,1 млрд грн. Головний акцент — підтримка національного виробника: 2,1 млрд грн заплановано спрямувати на закупівлю товарів і послуг, які можуть забезпечити українські компанії.

Як наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, інвестиційні плани підприємства повністю відповідають державному курсу на розвиток внутрішнього виробництва.

«Інвестиційна програма ДП «Ліси України» показує, як державні компанії можуть працювати на розвиток українського виробництва. Орієнтація закупівель на внутрішній ринок означає завантаження підприємств, робочі місця та повернення коштів в економіку через податки й інвестиції. Саме такі рішення формують стійкий попит на продукцію українських виробників», — зазначив Тарас Висоцький.

Одним з перших напрямів програми стане закупівля протипожежного обладнання на 380 млн грн. До 95% цієї суми може залишитися в українській економіці, адже у країні виробляють майже повний спектр необхідного оснащення — від пожежних автомобілів і модулів до спецодягу та інструментів для створення мінералізованих смуг. Генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець наголосив, що підприємство розраховує максимально залучати вітчизняних виробників у цьому сегменті.

На відтворення лісів 2026 року заплановано 80 млн грн, і більшість техніки та інструментів для цих робіт також можуть постачати українські компанії. А сучасну лісозаготівельну техніку, якої не виробляють в Україні, закуповуватимуть безпосередньо в європейських виробників. Причепи, напівпричепи та трали для її транспортування на суму понад 100 млн грн планують замовляти у вітчизняних підприємств.

Чималі кошти спрямують і на інфраструктуру: понад 621 млн грн передбачено на будівництво лісових доріг. Роботи виконуватимуть власними силами підприємства або із залученням українських підрядників та матеріалів українського виробництва, що має зменшити логістичні витрати та підтримати регіональні економіки.

Ще 270 млн грн заплановано інвестувати у створення мережі сучасних лісонасіннєвих центрів. Майже 90% цих коштів припадатиме на товари й послуги українських компаній, що дасть змогу забезпечити лісовідновлення якісним посадковим матеріалом відповідно до міжнародних стандартів.

Так інвестиційна програма підприємства не лише модернізує галузь, а й формує довгостроковий попит на продукцію українських виробників у суміжних секторах — від машинобудування до будівництва та виробництва обладнання, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.