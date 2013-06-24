Уряд Канади продовжив на наступні 12 місяців чинність постанови, яка передбачає скасування митних зборів на імпорт українських товарів. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Хочу подякувати уряду Канади за підтримку України під час війни. Продовження чинності пільгового режиму для імпорту українських товарів сприятиме зміцненню українського експорту, збереженню робочих місць та загальному зміцненню економіки в умовах війни. Це дасть змогу залучати ще більше українських виробників до світової торгівлі й глобальних торгових ланцюгів», — зазначилаЮлія Свириденко.

Українським товарам продовжать безмитний доступ до канадського ринку до 9 червня 2026 року.

«Канада підтвердила свою підтримку справедливого тривалого миру в Україні шляхом надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Сьогоднішнє рішення підкреслює цю підтримку, сприяючи економічній стійкості України та демонструючи рішучість Канади залишатися пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно», — заявив міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Документ про звільнення від митних зборів для українських товарів набув чинності 9 червня 2022 року на початковий однорічний період, а потім щороку його чинність продовжували.

З моменту запровадження пільгового режиму 2022 року український експорт за цією програмою до Канади вже сягнув понад 35 млн доларів, а канадські імпортери зекономили 8,5 млн доларів мит. Продовження дає потенціал ще на 1,2 млн доларів економії. Загальний експорт до Канади 2024 року становив 152 млн доларів.

Від початку повномасштабного вторгнення Канада надала понад 8 мільярдів доларів на підтримку України, повідомляє Міністерство економіки.