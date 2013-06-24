«Сьогодні на засіданні уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко 4 серпня.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів. Від України: Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП); Дмитро Олійник — голова ради Федерації роботодавців України; Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс». Від міжнародних партнерів: Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва; Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ; Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства. Також уряд затвердив середньостроковий план заходів з реалізації реформи митниці — один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.