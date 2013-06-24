382 фахові коледжі та школи отримають сучасне комп’ютерне та мультимедійне обладнання в межах Програми екстреного відновлення, яку реалізують уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) за участю Міністерства освіти і науки.

Зокрема, передбачено постачання понад 7000 одиниць комп’ютерної техніки, а саме: 3920 персональних комп’ютерів (десктопів); 1747 інтерактивних панелей; 1422 ноутбуки для забезпечення дистанційної роботи педагогів на прифронтових територіях.