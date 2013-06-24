Кабінет Міністрів розподілив 12,6 млрд грн, передбачені в державному бюджеті на 2026 рік, на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. За її словами, з цієї суми 4,6 млрд грн буде спрямовано безпосередньо на поточні ремонтні роботи.

«Додатково надаємо 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт автомобільних доріг державного значення з високою інтенсивністю руху», — повідомила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр зазначила, що Міністерству розвитку громад та територій разом з Агентством відновлення поставлено завдання істотно пришвидшити темпи виконання дорожніх робіт.

Поточний ремонт на трасах міжнародного значення має бути завершений до 1 травня. Усі основні роботи заплановано виконати до 1 червня 2026 року, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Рішення уряду дасть змогу істотно пришвидшити ремонти на основних транспортних маршрутах країни», — наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ремонтні роботи відбуваються у всіх областях України. Дорожні бригади збільшили інтенсивність робіт і забезпечують ремонт майже 80 тис. кв. м щодня, повідомляє Мінрозвитку.