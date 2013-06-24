Міністерство культури ухвалило рішення про передачу костелу Святого Миколая в Києві в безоплатне користування релігійній громаді парафії Святого Миколая Римо-католицької Церкви. Строк користування — 50 років.

«Це історичне рішення стало можливим завдяки тривалій роботі Міністерства культури, віцепрем’єр-міністра — міністра культури Тетяни Бережної, народних депутатів, релігійної спільноти і багатьох залучених. Парафія матиме більше можливостей відбудовувати костел, об’єднуватись у молитві, підтримувати тут життя релігійної громади, — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. — Ворогу не вдалося розділити нас за конфесійною ознакою. Представники різних конфесій стояли в костелі поруч — у спільній молитві за наших воїнів, за перемогу та справедливий мир для України».

Рішення — підсумок тривалого діалогу та взаємодії, яке враховує історичну справедливість для релігійної громади, забезпечує охорону пам’ятки національного значення та передбачає відповідальні дії держави щодо подальшого розвитку Національного будинку органної та камерної музики України.

6 січня в костелі Святого Миколая відбулися молебень за захисників України та свята меса з нагоди свята Богоявлення Господнього. У заході взяли участь Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з питань гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна, представники духовенства, парафіяни та запрошені гості.

Тетяна Бережна зазначила: «Ми знайшли рішення, за яким громада отримує законне довгострокове право користування костелом, а держава зберігає його у своїй власності, гарантуючи захист історичної та архітектурної спадщини. Працюємо над пошуком приміщення для Національного будинку органної та камерної музики. Це рішення — не фінал, а точка опори, з якої ми рухаємося далі. Попереду — відновлення костелу, повернення вірян й молитви в ці стіни».

Вона подякувала представникам релігійної громади, Національного будинку органної та камерної музики України, народним депутатам, фахівцям з охорони культурної спадщини.

Із промовою і молитвою до присутніх звернулися представники духовенства, зокрема Апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький та настоятель парафії Святого Миколая отець Павло Вишковський.

Вісвальдас Кульбокас зазначив, що передача костелу Святого Миколая — приклад єдності вірян, держави та Церкви: «Цей день показує, як важливо бути разом народу, Церкві й державі. Шлях був непростим, але саме така сьогодні Україна — з багатьма викликами, які ми можемо подолати лише з Божою допомогою. Костел Святого Миколая завжди мав бути домом молитви, і сьогодні ми бачимо здійснення цього прагнення».

Костел використовуватимуть для богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, молитов, зібрань і релігійної освіти. Релігійна громада зобов’язується забезпечити належний технічний і санітарний стан будівлі, страхування об’єкта, оплату комунальних та експлуатаційних витрат, а також дотримання вимог законодавства з охорони культурної спадщини.

Державна організація «Національний будинок органної та камерної музики України» уклала з релігійною громадою договір безоплатного користування та підписала акт приймання-передачі. Передачу здійснюють відповідно до чинного законодавства України, Порядку передачі культового майна, а також на виконання рішення суду, що набрало законної сили, та з урахуванням необхідності забезпечення балансу прав і законних інтересів релігійної організації та державної установи — Національного будинку органної та камерної музики України.

Міністерство культури України продовжує роботу над реалізацією проєкту «Будинок музики». Зокрема підбирає об’єкти державної власності для переміщення Національного будинку органної та камерної музики України.

Костел Святого Миколая — об’єкт культурної спадщини національного значення. Він пережив пожежу під час Другої світової війни, складні десятиліття радянського періоду, 2024 року під час повномасштабного вторгнення витримав удар російської ракети неподалік. Попри всі випробування вистояв і продовжує бути символом духовної стійкості столиці та всієї країни.

Уряд і надалі підтримуватиме рівність усіх парафій в Україні і забезпечуватиме свободу совісті.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство культури