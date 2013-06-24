За шість років чинності програми «Доступні кредити 5—7—–9%» український бізнес отримав 137,0 тис. пільгових кредитів на загальну суму 471,4 млрд грн. У період воєнного стану підприємці залучили 102,2 тис. кредитів на 381,8 млрд грн.

З початку 2026 року бізнес отримав 2,5 тис. пільгових кредитів на загальну суму 11,5 млрд грн. Лише за минулий тиждень підприємці оформили 786 кредитів на понад 2,8 млрд грн.

Загалом від початку 2026 року найбільше кредитних коштів було отримано за такими напрямами: кредитування в зоні високого воєнного ризику — 4,5 млрд грн; розвиток переробної промисловості — 3,6 млрд грн; інвестиційні проєкти — 1,9 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів зафіксовано у кредитуванні переробної промисловості (+1,1 млрд грн).

Нагадаємо, програма «Доступні кредити 5—7—9%» — складова політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Вона спрямована на стимулювання мікро­, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів шляхом державних компенсацій або державних гарантій. Програму реалізують через Національну установу розвитку та уповноважені банки, повідомляє Мінекономіки.