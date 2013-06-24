Команда Міністерства культури зосередила зусилля на головних напрямах — захист культурної спадщини, інвестиції в культуру, розвиток культурної дипломатії та людського капіталу.

«Ми створили грантову програму для креативних індустрій до 1 млн грн, уклали меморандум про створення Фонду культурної спадщини і маємо перші домовленості про мільйонні інвестиції, підтримали мистецькі проєкти на 205,7 млн грн, розпочали фінансування реставраційних робіт на суму 256 млн грн. Це лише початок. Попереду — офіційне запровадження Українського фонду культурної спадщини, масштабування грантових програм і системне посилення культури як основи нашої державності», — наголосила віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

Захист культурної спадщини. Міністерство культури розпочало фінансування реставраційних робіт на 42 знакових об’єктах культурної спадщини на суму 256 млн грн; забезпечило збереження 98 тисяч музейних колекцій у 2025 році, а загалом — понад 670 тисяч одиниць культурних цінностей; у межах декомунізації, деімперіалізації та деколонізації 216 об’єктів втратили статус пам’яток, пов’язаних із радянським і російським імперським спадком.

Захищаючи спадщину, ми захищаємо власну історію. Це про ідентичність, пам’ять і майбутнє, яке ми будуємо!

Інвестиції в культуру та креативні індустрії. МКСК впровадило грантову програму «Власна справа для креативних індустрій» — від 200 тис. до 1 млн грн на розвиток власних культурних бізнесів; понад 200 тисяч 18-річних громадян придбали українські книжки за програмою «єКнига»; підписали меморандум із фондом ALIPH щодо створення Українського фонду культурної спадщини, який стане міжнародним інструментом фінансування реставраційних і відновлювальних проєктів; за результатами мистецьких конкурсів реалізували 83 проєкти із залученням 205,7 млн грн підтримки; за сприяння Держкіно зняли та представили 35 прем’єр українських фільмів, ще 19 перебувають на фінальних етапах виробництва; Український культурний фонд реалізував 260 проєктів на загальну суму 203 млн грн.

Культура — частина економіки. Креативні індустрії створюють робочі місця, розвивають малий бізнес і формують ВВП. Кожна гривня, вкладена в культуру, повертається сторицею!

Культурна дипломатія. Міністерство культури провело установче засідання Альянсу культурної стійкості, до якого долучилися 14 країн та міжнародних організацій;

представило національні павільйони на шести провідних європейських книжкових ярмарках, де презентували понад 70 українських видавництв;

запустило 79 перекладацьких проєктів 25 мовами світу, які просувають українську літературу за кордоном.

Культурна дипломатія — це інструмент міжнародного партнерства, адвокації України у світі та формування нашої репутації як нації, що творить, а не руйнує!

Відновлення та інституційна спроможність. Міністерство культури створило школу відновлення для громад CuRe, у межах якої проведено два навчальні модулі;

понад 400 музеїв, що зберігають державну частину музейного фонду, пройшли навчання та розпочали роботу в електронній системі реєстру музейного фонду — наразі внесено понад 100 тисяч музейних предметів.

Ми будуємо систему, в якій культура розвивається. Це про спроможність інституцій, прозорість процесів і можливості для кожного закладу культури працювати стабільно та якісно!

Міністерство закладає основу для нової державної політики, де культура — стратегічний ресурс держави. Це фундамент державності, інструмент безпеки, економічного розвитку і міжнародної суб’єктності України.

Джерело:

Міністерство культури