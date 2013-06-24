Через російську агресію в Україні зруйновано та пошкоджено 1630 пам’яток культурної спадщини та 2437 об’єктів культурної інфраструктури. Збитки сектору вже перевищують $24,4 мільярда. Держава системно вибудовує сучасні інструменти відновлення культури: від меценатства до публічно­приватного партнерства та нових освітніх програм для культурних менеджерів.К

Міністерство культури провело конференцію «Культура та інвестиції: публічно­приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти». Захід об’єднав представників парламенту, уряду, міжнародних організацій, обласних військових адміністрацій, закладів культури, бізнесу та експертного середовища.

Віцепрем’єр­міністр з питань гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна представила напрацювання команди Мінкульту з посилення інституційної спроможності культурної галузі. Це розвиток інституту меценатства, залучення міжнародної підтримки, побудова партнерства між державою, культурними інституціями та бізнесом.

Міністр акцентувала, що культура — фундамент національної безпеки, однак масштаби руйнувань, завданих російською агресією, потребують значно більше ресурсів, ніж може забезпечити державний бюджет. Попри те що фінансування культури зросло на 45% порівняно з попереднім роком, потреби значно перевищують можливості, тому необхідно активно залучати альтернативні джерела.

Тетяна Бережна представила головні елементи формування інституту меценатства: законопроєкт, що встановлює чіткі правила та дефініції; новий механізм фінансових стимулів для бізнесу, який дає змогу частково компенсувати внески в культурні інституції через майбутні податкові платежі; запровадження наглядових рад, які забезпечуватимуть прозорість та стратегічну участь меценатів. Окремо вона анонсувала втілення освітньої програми для розвитку культурних інституцій.

«Підсилюємо спроможність культури через навчання культурних менеджерів. Готуємо до вровадження освітню програму для розвитку культурних інституцій та розбудови партнерств із бізнесом. Це буде освітньо­практичний курс для команд музеїв, театрів, заповідників, бібліотек та інших культурних інституцій. Випускники опанують інструменти співпраці з бізнесом та донорами, розроблення проєктів, побудови сталих партнерств», — зазначила Тетяна Бережна.

Урядовець подякувала партнерам та міжнародним організаціям за підтримку й наголосила, що розвиток культури сьогодні є спільною відповідальністю держави, бізнесу та світової спільноти, повідомляє Міністерство культури.