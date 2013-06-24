Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.

«Дякую вам за візит і відвідини Чернігова. Для нас дуже важливо, коли наші друзі, партнери­іноземці відвідують такі місця і допомагають, наприклад, у відбудові шкіл, дитячих садків. Цей проєкт, безумовно, ключовий для нас», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості внеску Латвії в ініціативу PURL, яка дає змогу закупити ракети для ППО, зокрема систем Patriot. Також обговорили можливості використання механізму SAFE. На зустрічі йшлося про перспективи спільного виробництва зброї. Крім того, Латвія — лідер у Коаліції дронів і цього року поставила Україні майже 12 тисяч безпілотників. Володимир Зеленський і Байба Браже говорили про актуальну дипломатичну ситуацію. Сторони мають спільну позицію: потрібно посилювати санкційний тиск на росію і продовжувати відповідну роботу з партнерами.

«Нині непрості часи для нас усіх. Та Україна сильна, демократична. Латвія стоїть поруч з Україною і стоятиме надалі», — зазначила міністр закордонних справ.

Володимир Зеленський відзначив Байбу Браже орденом «За заслуги» II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє Офіс Президента.

Під час двосторонніх переговорів міністр закордонних справ Андрій Сибіга поінформував латвійську колегу Байбу Браже про американські пропозиції щодо досягнення миру, які Україна отримала минулого тижня, а також про поточну роботу української та американської переговорних команд. Міністр наголосив на важливій ролі Європи в мирних зусиллях.

«Україна використовуватиме кожну можливість для подальшого пошуку шляхів припинення війни. Ми скоординували наші подальші кроки, і я вдячний Байбі за її поради та принципову позицію», — заявив глава МЗС.

Сторони приділили увагу посиленню тиску на москву для примусу держави­агресора до миру. Міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення сильного 20­го пакета санкцій ЄС та рішень щодо репараційного кредиту задля повного використання знерухомлених російських активів, повідомляє МЗС.