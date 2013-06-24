Уряд продовжує комплекс заходів, який дасть змогу підвищити прозорість цін і змогу людям обирати найвигідніший варіант. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Вона повідомила, що відтепер разом е­рецептом з’явиться інформація про три найдешевші варіанти потрібних ліків у Національному каталозі цін. Ця функція буде доступна у вигляді QR­коду на паперовій пам’ятці до е­рецепта, яку можна отримати в лікаря.

«Це допоможе підібрати ліки відповідно до свого бюджету і не доплачувати за бренд. У каталозі ви побачите всі доступні препарати з тією самою діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три варіанти препаратів за найнижчою ціною. Щонайменше один із цих варіантів обов’язково має бути в наявності в будь­якій аптеці», — наголосила Юлія Свириденко.

На першому етапі така можливість доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купують за власні кошти. Надалі рішення буде масштабуватися на інші препарати, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.