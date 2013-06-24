Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я та Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками — скасував вимогу в Ліцензійних умовах щодо відпуску препаратів за застарілим мінімальним переліком, обов’язковим для ФАПів, що був чинним із 2005 року.
Постачання ліків у фельдшерсько-акушерські пункти відтепер визначатиме не формальний перелік, а реальні потреби громади. Це дерегуляція, яка знімає зайві бар’єри для бізнесу, робить систему більш гнучкою та відкриває пацієнтам у сільській місцевості кращий доступ до необхідних препаратів. Цей механізм передбачає, що аптека, яка має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, укладає договір із закладом охорони здоров’я (ФАПом, сільською чи дільничною лікарнею, амбулаторією). Медпрацівники збирають замовлення від пацієнтів і передають їх в аптеку, яка привозить потрібні препарати у ФАП. Відповідно до умов договору, ФАП реалізує ці ліки жителям громади. Такі договори вже мають 755 фельдшерських пунктів та ФАПів, 590 сільських і дільничних лікарень та амбулаторій, а також 49 медичних пунктів, повідомляє МОЗ.