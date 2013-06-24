Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту — одного з найстрашніших злочинів в історії людства. На цьому вчора наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Під час Другої світової війни нацистський режим знищив майже 6 мільйонів євреїв, а також мільйони інших невинних людей, серед яких були й українці.

«Бабин Яр став одним з найболісніших символів цієї трагедії в Україні: за час окупації нацисти вбили там майже 100 тисяч євреїв, українців, ромів та представників інших національностей лише через їхню ідентичність», — зазначила очільниця уряду.

Прем’єр­міністр підкреслила, що пам’ять про Голокост — нагадування всьому світові про відповідальність зупиняти злочини проти людяності, захищати людське життя та не мовчати перед обличчям насильства, яке знову відбувається в центрі Європи.

«Непокаране зло породжує нове зло. І лише об’єднавшись, його можна здолати. Людське життя має залишатись найвищою цінністю для всього цивілізованого світу», — наголосила Юлія Свириденко.

Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту.