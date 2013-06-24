У шести школах Деснянського району запрацювали опорні пункти, оснащені мобільними котельнями та генераторами. Мультидисциплінарні групи, до яких увійшли представники Національної соціальної сервісної служби, фахівець від управління Деснянського району, волонтер Товариства Червоного Хреста та інші волонтери, роблять максимальний скринінг людей, що в умовах відключення опалення та електроенергії найбільше потребують допомоги: не можуть впоратися самі, спуститися в пункт обігріву, взяти їжу, купити ліки тощо.

«Формуємо списки таких громадян, щоб волонтери могли адресно заносити гуманітарну допомогу та їжу. За потреби маломобільних громадян доставлятимемо до медичних закладів», — наголосила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко.

В опорних пунктах додатково розгорнуто місця для ночівлі, обладнані всім необхідним. Після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури майже 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення, повідомляє Мінсоцполітики.