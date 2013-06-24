30 вересня у Львові відбулася зустріч т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяни Бережної з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос. Ключовою темою обговорення став захист та відновлення української культурної спадщини, яка щодня зазнає ударів з боку росії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Атака на Дніпровський художній музей – чергове нагадування, що українська культура перебуває під прямим прицілом. Станом на вересень 2025 року ми вже евакуювали понад 670 тисяч музейних предметів із прифронтових регіонів. Лише цього року – майже 100 тисяч. Це масштабна робота, яка вимагає чіткої координації та зусиль», — наголосила Тетяна Бережна.

Очільниця МКСК повідомила, що Україна розпочала вдосконалення законодавства у сфері евакуації культурної спадщини. Водночас для подолання масштабів втрат і збитків необхідна системна міжнародна підтримка. Саме тому створюється Український фонд культурної спадщини, до роботи в якому запрошені міжнародні партнери. Механізм його функціонування буде представлено у листопаді під час Другої міжнародної конференції «Співпраця заради стійкості» у Копенгагені.

Окремо під час зустрічі обговорили й інші результати Конференції з відновлення України (URC2025), зокрема створення Альянсу культурної стійкості та платформи CuRe.

«Культура має стати одним із пріоритетів майбутньої підтримки з боку ЄС – нарівні з реформами, які ми системно впроваджуємо у сфері. Над цим працюємо разом із партнерами», – підкреслила очільниця МКСК.

Тетяна Бережна висловила вдячність європейським партнерам за системну підтримку у протистоянні збройній російській агресії. Особливо було підкреслено роль ініціативи «Team Europe for Cultural Heritage in Ukraine», яка координує зусилля держав-членів ЄС щодо збереження культурної спадщини України. Нагадаємо, що ініціатива була представлена Єврокомісаром з питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту Гленном Мікаллефом під час Конференції з питань відновлення України (URC2025), що відбулася в Римі 15 липня 2025 року.

У межах візиту Марта Кос також взяла участь у відкритті фестивалю «Контрасти 31» у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Цьогоріч фестиваль присвячений творчості Валентина Сильвестрова – композитора, чиї твори стали символом пам’яті, віри та надії для України і світу.

Під час візиту Марта Кос наголосила, що українська культура є джерелом сили і натхнення для всього світу: «Ваш народ і ваша культура є натхненням для всіх нас. І вони продовжать квітнути у свободі як частина Європейського Союзу. Я пишаюся тим, що Україна — одна з нас. Кожен прояв творчості — це акт опору. Саме тому бути тут з вами сьогодні — це особливе відчуття. Ваша культура – це ваша сила».

В рамках євроінтеграційного процесу 30 вересня 2025 року Україна спільно з Європейською Комісією завершили двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства на відповідність праву ЄС. МКСК активно залучалося до скринінгових зустрічей за ключовими напрямами, серед яких права людини, демократія, культурні цінності, безпека, цифрова трансформація та освіта. Така діяльність сприяє подальшій гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами та зміцненню ролі культури у розвитку демократичного суспільства.