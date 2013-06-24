27 травня в Україні відзначали День працівників екстреної медичної допомоги — професійне свято десятків тисяч людей у червоних жилетах, які щодня борються за життя інших. Нині в Україні працюють 2385 бригад, а це 32 981 людина.

Від початку 2022 року система екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Україні (ЕМД та МК) прийняла майже 20 мільйонів викликів, з них 2025-го — 2 428 593. У середньому щодня система опрацьовує понад 16 тисяч викликів. Більшість із них — понад 69% — раптові захворювання і стани, 10% — нещасні випадки, травми та отруєння, майже 5% — виїзди до людей із хронічними захворюваннями, 4% — перевезення пацієнтів, породілей до лікувальних закладів і травмпунктів, 0,5% — позалікарняні пологи та патологія вагітності. Хибні виклики становлять приблизно 5%.

І хоч система ЕМД щохвилини продовжує працювати, а МОЗ у співпраці з міжнародними партнерами підтримує її, постачаючи новітні автомобілі та сучасне обладнання, яке допомагає рятувати навіть найскладніших пацієнтів, умови, в яких вона діє, залишаються надзвичайно складними. Через постійні атаки російських військ, зокрема у прифронтових областях, бригади часто потрапляють під обстріли. За час повномасштабної війни росіяни вбили 58 працівників системи ЕМД та МК, ще 122 поранили, пошкодили і знищили понад 600 автомобілів екстреної допомоги.

«Цей день — нагода подякувати всім, хто рятує життя в надзвичайних обставинах. Медики екстреної допомоги — це не лише професіонали, а й справжні герої нашого часу. Схиляємо голови перед загиблими. Дякуємо кожному, хто продовжує працювати заради життя», — йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.