Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася 1 жовтня з єврокомісаром з питань розширення ЄС Мартою Кос та міністром з європейських справ Данії Марі Б’єрр.
Окремо під час зустрічі Юлія Свириденко подякувала партнерам за фінансову підтримку.
«2025 року Україна отримала €16,5 мільярда від ЄС. У межах програми ERA ми отримали ще €4 мільярди і очікуємо додаткові €4,1 мільярда за цією програмою до кінця року. Це надходження дає змогу більше внутрішніх коштів спрямувати на оборону та соціальні потреби. Особливо в умовах, коли фінансові виклики 2026 року залишаються високими», — зазначила Юлія Свириденко.
Саме тому Україна підтримує ініціативу Урсули фон дер Ляєн щодо Reparations Loan на основі заморожених російських активів.
«Агресор має платити, а механізм повинен бути гнучким — з можливістю спрямування коштів на оборону, соціальні видатки і відбудову країни», — наголосила Юлія Свириденко.
Сторони обговорили ключові реформи. Прем’єр-міністр наголосила, що Україна впроваджує зміни навіть у найскладніших умовах війни, зокрема це стосується незалежності антикорупційних органів, прозорості інституцій і нових правил для бізнесу. «Розраховуємо на подальшу підтримку депутатами урядових ініціатив задля відкриття шляху до членства в ЄС», — сказала вона, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.