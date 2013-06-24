Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася 1 жовтня  з єврокомісаром з питань розширення ЄС Мартою Кос та міністром з європейських справ Данії Марі Б’єрр.

30 вересня Україна завершила скринінг законодавства — найшвидший в історії Європейського Союзу. Перший кластер готовий до відкриття, і наше завдання — максимально ефективно використати три місяці данського головування в Раді ЄС для відкриття всіх кластерів цього року. Прем’єр закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів для динамічнішого просування процесу.

Окремо під час зустрічі Юлія Свириденко подякувала партнерам за фінансову підтримку.

«2025 року Україна отримала €16,5 мільярда від ЄС. У межах програми ERA ми отримали ще €4 мільярди і очікуємо додаткові €4,1 мільярда за цією програмою до кінця року. Це надходження дає змогу більше внутрішніх коштів спрямувати на оборону та соціальні потреби. Особливо в умовах, коли фінансові виклики 2026 року залишаються високими», — зазначила Юлія Свириденко.

Саме тому Україна підтримує ініціативу Урсули фон дер Ляєн щодо Reparations Loan на основі заморожених російських активів.

«Агресор має платити, а механізм повинен бути гнучким — з можливістю спрямування коштів на оборону, соціальні видатки і відбудову країни», — наголосила Юлія Свириденко.

Сторони обговорили ключові реформи. Прем’єр-міністр наголосила, що Україна впроваджує зміни навіть у найскладніших умовах війни, зокрема це стосується незалежності антикорупційних органів, прозорості інституцій і нових правил для бізнесу.  «Розраховуємо на подальшу підтримку депутатами урядових ініціатив задля відкриття шляху до членства в ЄС», — сказала вона, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

 