За сім років впровадження реформи малої приватизації Україна заробила через «Прозорро.Продажі» майже 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів. З них майже 15,9 млрд грн отримав держбюджет від продажу об’єктів Фондом держмайна України та майже 6 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від реалізації майна громад.Від початку впровадження реформи в системі «Прозорро».Продажі відбулося майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За підсумками торгів вартість державного та комунального майна зросла в 2,2 раза.

«Реалізація державних активів останніми роками давала істотний внесок у державний бюджет. Працюємо над спрощенням процедур і пришвидшенням приватизації. Прискорення приватизації також серед пріоритетів проєкту Програми дій уряду. Адже від приватизації виграє не лише бюджет, а й громади, економіка, створюються робочі місця», — зазначилазаступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

«Єдині прозорі правила приватизації змінили підхід до управління активами. І за сім років «Прозорро.Продажі» довели: онлайн-аукціони — ефективний інструмент монетизації публічного майна. Що стосується активів громад. Від запуску реформи до системи долучилися вже 948 комунальних організаторів. Вони вбачають у своїх активах не тягар, а можливість заробляти та залучити інвестиції. Прозорий конкурентний формат торгів забезпечує зростання вартості комунальних активів у середньому на 60% завдяки рівному доступу до торгів та відкритості процесу», — розповівСЕО «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

До п’ятірки найдорожчих лотів малої приватизації за сім років реформи увійшли: готель «Дніпро»— 1,1 млрд грн; Калуська ТЕЦ— понад 800 млн грн; готель «Козацький»— 400 млн грн; Львівська виправна колонія— 377,5 млн грн; Івано-Франківський котельно-зварювальний завод— 320,2 млн грн, повідомляє Мінекономіки.