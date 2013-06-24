Європейський Союз продовжить фінансування важливих проєктів у галузі безпеки в Україні у 2025—2027 роках.

Про продовження підтримки України йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з керуючою директоркою департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності Бенедіктою фон Сехерр-Тосс.

«Попри неодноразові заяви про можливе перемир’я, ми бачимо всі ознаки підготовки росіян до ще більшої війни. Вони послідовно проводять мобілізацію, активно збільшують виробництво різноманітного озброєння, накопичують далекобійні ракети», — заявив Валерій Чуркін.Він додав, що посилюється тісна кооперація росії з іраном, північною кореєю та Китаєм. Тому, за словами заступника міністра, Україна разом з європейськими партнерами має наполегливо розвивати власну співпрацю для протистояння ційочевидній осі зла.

Бенедікта фон Сехерр-Тосс повідомила, що Європейський Союз продовжує цілеспрямовану й ефективну підтримку України у секторі безпеки та оборони. Сторони погодилися, що пріоритетний напрям співпраці — підготовка ЗСУ на території ЄС та інвестиції в оборонну індустрію. Партнери докладно обговорили, як краще адаптувати процес підготовки під конкретні потреби України.

«В Україні з минулого року працює Офіс оборонних інновацій ЄС, завдяки якому ми можемо максимально швидко узгоджувати всі позиції та визначати наявні проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та ЄС», — наголосила Бенедікта фон Сехерр-Тосс.

Делегація ЄС погодилася з українською стороною про збільшення зацікавленості європейських компаній переймати вже напрацьований досвід від оборонної індустрії України, її інновації та бойовий досвід, які будуть корисними Україні та Європейській службі зовнішньої діяльності, повідомляє Міноборони.