Вправні стрільці, серед яких лучниця Жанна Наумова, завжди на вагу золота в будь­якій армії.

Лук — один з найдавніших видів зброї, призначеної для стрільби стрілами, відомий ще з кам’яної доби. У великих бойових діях лук востаннє використовували на початку XIX століття, а тепер мистецтво стріляти з лука — частина програми літніх Олімпійських ігор та інших престижних змагань. Участь у них брала і львів’янка Жанна Наумова — майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука, призерка чемпіонатів світу серед юніорів (2018, 2021), чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи серед юніорів (2018, 2019, 2022), учасниця VII Все світніх ігор серед військовослужбовців (СІЗМ) 2019 року, багаторазова чемпіонка міжнародних турнірів та чемпіонатів України. А нині вона солдат 33 окремої механізованої бригади.

Жанна — представниця спортивної династії. Її батько Борис Наумов — п’ятиборець, саме він прищепив доньці любов до спорту. Із трьох років вона займалася спортом: боксом, вільною боротьбою, карате та тхеквондо, а чотирирічною вже бігала кроси разом з татом.

«Він мене постійно заохочував. У якийсь момент я сказала йому: «Тату, хочу на стрільбу з лука». Тоді мені було лише десять років. Батько подивився на мене з розумінням і вже наступного дня записав у секцію до Олександра Калініченка (нині почесний президент Львівської обласної федерації стрільби з лука). Це мій перший тренер, який займався зі мною два роки. А потім, побачивши в мені потенціал, передав до чудової тренерки Світлани Колядінцевої. Вона зі мною працювала протягом 11 років. І я щиро вдячна їм обом»,— розповідає Жанна Наумова.

Жанна — випускниця Львівського фахового коледжу спорту (закінчила 2022 року), до 9 класу навчалась у спеціалізованій школі № 57 імені короля Данила Галицького, тренувалася на Навчально­спортивній базі літніх видів спорту МОУ, виступала за Збройні сили України. 2024 року закінчила бакалаврат Хмельницького університету економіки і підприємництва (менеджмент і управління), нині навчається на магістратурі. І ще під час навчання в коледжі почала працювати в ЗСУ.

Військовослужбовцем стала в липні 2021 року, а перебування в ЗСУ допомогло здобувати нові перемоги.

«Завдяки нашим здобуткам прославлявся й армійський спорт, і Збройні сили України», — переконана Жанна.

Із квітня 2025 року спортсменка проходить військову службу в 33 механізованій бригаді, забезпечує зв’язок командного пункту. Попри те що в неї нині майже немає фізичних навантажень, вона вважає, що спорт допоміг їй адаптуватися під час зміни обставин, оскільки переведення в бойовий підрозділ було для неї певним стресом.

«Але мені вдалося акумулювати сили, й нині все гаразд. Ми злагоджено працюємо, стараємося якомога краще виконувати свої обов’язки, і це допомагає тримати себе в тонусі», — каже спортсменка.

А відповідний настрій чемпіонки зі стрільби з лука підтверджує й вибір нею свого позивного.

«Позивний у мене з’явився під час базової загальновійськової підготовки — «Меріда». Це цікавий персонаж з мультфільму «Відважна принцеса». Вона стріляла з лука і не підпадала під стандарти», — розповідає Жанна.

На жаль, у час війни спорт часто відходить на другий план. Проте Жанна Наумова свідома того, що нині в житті кожного громадянина захист України на першому місці.

«Я зараз перебуваю на сході України, і тому спортивна кар’єра залишилася позаду, немов у минулому житті. Так, напевно, хотіла б повернутися у спорт, але як буде далі, зараз ніхто не знає. Спершу нам потрібно вибороти перемогу на фронті», — переконана лучниця з 33 механізованої бригади.

