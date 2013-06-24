У День працівників дипломатичної служби Президент Володимир Зеленський привітав вітчизняних дипломатів із професійним святом. Він зауважив, що вперше в історії України підтримка нашої держави глобальна. Довкола себе Україна об’єднала десятки країн, залучила їх до численних програм соціального, гуманітарного та військового характеру, а також санкцій.

«Без усієї нашої зовнішньополітичної роботи просто неможливо було б вистояти в цій війні. Це не просто слова. Україна вперше за довгу свою історію змогла об’єднати навколо себе весь світ. Зараз немає такої частини світу, у якій би не знали про нашу державу, про наш захист та героїзм українців», — сказав Президент.

Європа впровадила 19 пакетів обмежень, зокрема проти російських банків та енергетичних компаній, що не дало росії змоги заробити й спрямувати на війну проти нашої країни сотні мільярдів доларів.

Окрему увагу Володимир Зеленський зосередив на постійній співпраці України, всієї Європи та США. Збереглася підтримка розвідданими, працює програма PURL, готують програми SAFE та інші.

«Зараз ми маємо надзвичайно вагомі результати року. Україна забезпечила для себе 90 мільярдів євро підтримки на наступні два роки. Це історичне досягнення — фінансова гарантія безпеки для України. Ми запобігли фінансовій катастрофі, і при цьому російські активи залишаються заблокованими у Європі, і цілком справедливо, щоб саме ці кошти працювали на Україну — на наш захист і відновлення», — сказав він.

Володимир Зеленський відзначив просування на шляху до членства України в Європейському Союзі — наша країна отримала кандидатство, вже розпочалися переговори.

«І якби не штучне та виключно політизоване блокування відкриття кластерів для України, вже був би і такий результат. Впевнений: досягнемо і цієї мети. Україна точно повноправно буде у спільному європейському домі», — зазначив глава держави.

Він закликав і надалі наполегливо працювати в цьому та інших головних напрямах для посилення України, особливо щодо власного та спільного виробництва з партнерами далекобійних дронів та дронів­перехоплювачів, ракет до систем ППО. Президент підкреслив: конкретне завдання — щоб фінансування українського виробництва зброї було достатнім на наступний рік.

«Маємо забезпечити ще один історичний результат для України й організувати реальне виробництво комплексів ППО та ракет до них в Україні або разом із нашими ключовими сусідами. Це те, що змінить на краще баланс сил у нашому регіоні», — наголосив Володимир Зеленський.

Конкретним завданням для подальшої роботи він назвав і те, що має бути трибунал щодо агресії кремля, відповідальність російських воєнних злочинців і чітке засудження світу рф за цю війну.

Президент зазначив, що Україна перебуває у продуктивному та змістовному процесі переговорів зі США для закінчення цієї війни. За його словами, багато залежить саме від української позиції.

«Нам треба завершити цю війну достойним миром, передусім миром для України та українців. Слід забезпечити силу для України за будь­яких обставин — зброю, фінанси, політичну підтримку. Потрібно гарантувати, що українська стійкість — а це і енергетика, і соціальні наші зобов’язання — що все це отримає надійне забезпечення. Треба повністю забезпечити необхідне відновлення для України після російських ударів, після цієї війни і повністю реалізувати всі документи щодо гарантій безпеки, які вже є, і досягти історичної домовленості з Америкою про гарантії безпеки для України, які будуть ратифіковані Конгресом США», — підсумував Володимир Зеленський.

Він подякував дипломатам за спільну роботу заради України й нашого захисту в цій війні та вручив державні нагороди.

Джерело:

Офіс Президента