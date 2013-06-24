На Міжнародній конференції з відновлення України URC 25 в Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про надання нових гарантій на суму €185 млн для двох проектів. Вони спрямовані на зміцнення фінансового сектору України та покращення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків для іноземних інвесторів і банків, що працюють в Україні. Вони дозволяють забезпечити безперервність діяльності фінансового сектору, підтримати кредитування малого та середнього бізнесу та залучати інвестиції для відновлення та відбудови країни. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за готовність інвестувати в українську економіку та підтримувати її розвиток, попри виклики воєнного часу», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Гарантію у розмірі €100 млн видано BNP Paribas S.A., а €85 млн – ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні. Це дозволить знизити ризики у балансах банків та забезпечити подальше кредитування бізнесу.

Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1 до 3,7.

«Відданість MIGA підтримці України у цей критичний час відображає наше прагнення підвищити спроможність банківської системи забезпечувати комерційне кредитування в Україні», – зазначив виконавчий віце-президент MIGA Хіроші Матано. - «Ці гарантії сприятимуть розширенню фінансової інклюзії та посиленню спроможності громад, особливо малих і середніх підприємств та жінок-підприємниць, у їхньому прагненні до сталого й стійкого розвитку бізнесу».

За оцінками Світового банку, війна Росії проти України завдала українській економіці збитків на $524 млрд. Відновлення країни у таких масштабах неможливе без залучення приватних інвестицій та запровадження рішень, що мінімізують воєнні ризики для бізнесу. MIGA відіграє важливу роль у цьому процесі, пропонуючи гарантії та страхування, які створюють умови для активної участі приватного сектора у відбудові України.

Від початку вторгнення росії в Україну у 2022 році MIGA видало нові гарантії на суму $448 млн для українських проектів.

Довідково

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) було створено у 1988 році та входить до Групи Світового банку. Воно сприяє прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається, зменшуючи ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війн та масових заворушень.