На порталі Дія вже розпочався внутрішній бета-тест асистента на базі штучного інтелекту, який допомагатиме українцям отримувати державні послуги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про функціонал AI-асистента, а також про штучний інтелект в обороні та роботу державного агентства PlayCity — розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі для телеканалу «Ми-Україна».

AI-асистент у Дії

На першому етапі AI-асистент відповідатиме на запитання користувачів, далі супроводжуватиме людину в процесі отримання держпослуг, надсилатиме довідки, а в майбутньому вестиме по всьому процесу отримання послуги. Разом з AI-асистентом запуститься й перша послуга в ньому — довідка про доходи.

AI-асистент на порталі Дія — це кардинальні зміни підходу до розвитку цифрової держави. Він допоможе оптимізувати процес обробки звернень громадян, а також дізнатися про необхідні державні сервіси й скористатися ними.

«Ми не хочемо впроваджувати AI тільки тому, що це сучасно. Ми хочемо розв’язувати конкретні проблеми людей, — зауважив Михайло Федоров. — Мінцифри активно використовує AI у своїй роботі. Наразі понад 70% усіх актів, які потрапляють у Мінцифри, аналізує штучний інтелект. Це допомагає знайти можливості покращити послуги і проакти, які запускають інші міністерства».

Штучний інтелект в обороні

Штучний інтелект активно інтегрують і в оборонні рішення. Уже не один тип дронів, створений українськими розробниками, використовує машинний зір чи інші моделі, щоб наводитися на цілі навіть під дією ворожих РЕБів.

Ще один хороший приклад інтеграції штучного інтелекту в defence tech — ШІ-керовані турелі для захисту українського неба від ворожих шахедів. Також ШІ використовують для аналізу супутникових знімків поля бою та фото і відео з дронів. Це допомагає краще обробляти великі масиви інформації, щоб знаходити ворожі позиції та цілі.

«AI почали використовувати в багатьох напрямах, і це тільки початок. Дуже важливо інвестувати в AI та впроваджувати його в різні проекти, щоб у нашій країні з’являлося більше експертизи в цій сфері. Це дасть змогу потім швидко масштабувати технологію», — наголосив Михайло Федоров.

Старт роботи PlayCity

Цього тижня розпочало роботу державне агентство PlayCity, яке контролюватиме сферу азартного бізнесу та лотерей в Україні. Завдання агентства — побороти тіньовий ринок грального бізнесу, зробити процес отримання ліцензій прозорим, збільшити надходження до державного бюджету й стримати лудоманію. І, звичайно, викорінювати компанії з російським слідом з українського ринку.

«Наш ключовий принцип — прибирати людський фактор. Ми робитимемо так, щоб компанії отримували ліцензії автоматично, усе фіксувалося системою онлайн, а спеціальні боти, використовуючи штучний інтелект, аналізували сайти та блокували їх за порушення», — розповів Михайло Федоров.