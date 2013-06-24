Про пошук стажерів у команду Brave1, штучний інтелект у Дії та результати першого року роботи Мрії розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю телеканалу 1+1. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Brave1

Сьогодні Brave1 — найбільший венчурний інвестор у державі, який фінансує розробку ракет, засобів захисту неба від шахедів та штучний інтелект в оборонній сфері. Платформа для підтримки defense tech-розробок активно розвивається і скоро отримає додатковий бюджет на гранти.

«Brave1 — це проект, завдання якого шукати стартапи та ідеї, пов’язані із захистом нашої країни, фінансувати ці проекти, доводити їх до результату та перетворювати в компанії, що активно розвиваються та допомагають знищувати ворога», — зазначив Михайло Федоров.

Нещодавно Brave1 відчинив свої двері для стажерів, які мають амбіції та бажання під час війни долучитися до змін у країні. Проект шукає 30 фахівців, готових працювати у сферах оборонних технологій, аналітики, міжнародної співпраці, маркетингу та комунікацій.

Національна мовна модель (LLM)

Зараз Мінцифри також зосереджена на впровадженні штучного інтелекту в сервіси Дії та створенні національної мовної моделі (LLM) — нейромережі, яка працює за принципом людського мозку. Штучний інтелект дасть змогу суттєво розвантажити контакт-центр Дії та забезпечити українцям і українкам швидкі та точні відповіді на їхні запити.

«Ми інтегруємо ШІ в кожну сферу, де формуємо політику, — щоб запускати не десятки чи сотні сервісів на рік, а тисячі. Лише на прикладі контакт-центру — ідеться про переформатування роботи 50–70 людей, які зможуть займатися іншими пріоритетними завданнями. За нашими розрахунками це дасть змогу економити кілька мільйонів гривень щомісяця. Це стратегічний напрям, і впровадження ШІ ми розглядаємо як перший важливий крок», — розповів Михайло Федоров.

Мрія

Майже 1 300 українських шкіл розпочнуть наступний навчальний рік з Мрією — цифровою освітньою екосистемою, яка прибирає паперову бюрократію, дає батькам прозору інформацію про навчання дітей, а школам — сучасні інструменти управління. Очікуємо, що до кінця року закладів, які працюють з Мрією, стане щонайменше 2 000.

«Ми хочемо побудувати систему освіти, яка формує щасливих і професійних людей для сучасної інноваційної економіки. Нам потрібно швидко розвиватися та бути готовими до всіх змін, які відбуваються у світі», — наголосив Михайло Федоров.