Стабільний інтернет без електроенергії перетворився з опції на необхідність. З Мапою інтернету під час знеструмлень від ЛУН та Мінцифри українці за хвилини знаходять провайдерів на випадок блекаутів, перевіряють реальні відгуки користувачів та обирають оптимальні тарифи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Блекаути стали реальністю для мільйонів українців. Відсутність світла — це неможливість працювати, навчатися онлайн, зв'язатися з рідними або отримати важливу інформацію. Особливо під час тривог, коли доступ до новин і месенджерів може врятувати життя.

Як працює мапа

Сервіс максимально простий у використанні. Переходьте до карти та переглядайте вашу геолокацію з усією необхідною інформацією:

Які провайдери працюють у вашому будинку без електроенергії та на скільки годин вистачає їхнього резервного живлення. Діапазон варіюється від 4 до 72 годин і більше — залежно від потужності обладнання та технології підключення.

Яку технологію використовує провайдер — оптоволокно, кабельний інтернет чи бездротові рішення. Це важливо, бо різні технології мають різну стійкість до перебоїв.

Скільки коштує підключення та які тарифи доступні — можна одразу порівняти ціни різних компаній без потреби обдзвонювати кожну.

Реальні відгуки користувачів, які підтверджують або спростовують роботу інтернету під час справжніх блекаутів. Це найчесніший показник надійності провайдера.

У листопаді 2023 року на мапі було лише 7 провайдерів. У вересні 2025 року — вже 128. Це зростання у 17 разів за майже два роки. Понад 96 000 адрес по всій Україні отримали підтверджений доступ до стабільного інтернету під час знеструмлень. І ця цифра продовжує рости щодня.

Найбільше адрес із підтвердженим стійким інтернетом сьогодні в трьох містах: Києві, Одесі та Львові. Великі міста з розвиненою інфраструктурою першими адаптувалися до нових реалій.

Кількість учасників мапи зростає: інтернет-провайдери підхопили запит щодо безперебійного зв'язку та активно інвестують у резервне живлення. Це створює здорову конкуренцію, де найуспішнішим стає той, хто надає найстабільніший сервіс.

Мапа інтернету під час знеструмлень — це елемент цифрової стійкості України під час війни. Коли ворог намагається залишити нас без світла та зв'язку, здатність швидко знайти стабільне інтернет-підключення стає питанням не комфорту, а безпеки.

Проект показує, як бізнес, держава та суспільство можуть разом вирішувати критичні проблеми. ЛУН та Мінцифри створили інструмент, провайдери забезпечують інфраструктуру, а користувачі діляться досвідом — і в результаті мільйони українців залишаються на звʼязку.

Якщо ви провайдер, який забезпечує інтернет на 4+ години в умовах знеструмлень, і хочете, щоб вас додали на мапу, пишіть на пошту misto@lun.ua з темою листа «Стійкий Київ».