Brave1 — найбільший венчурний інвестор у державі, який фінансує розроблення ракет, засобів захисту неба від «шахедів» та штучний інтелект в оборонній галузі. Ця платформа активно розвивається і скоро отримає додатковий бюджет на гранти.

«Brave1 — це проєкт, завдання якого — шукати стартапи та ідеї, пов’язані із захистом нашої країни, фінансувати ці проєкти, доводити їх до результату та перетворювати на компанії, що активно розвиваються та допомагають знищувати ворога», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри зосереджене на активному впровадженні штучного інтелекту в сервіси «Дії» та створенні національної мовної моделі (LLM) — нейромережі, яка працює за принципом людського мозку.

«Ми інтегруємо ШІ в кожну галузь, де формуємо політику, щоб запроваджувати не десятки чи сотні сервісів на рік, а тисячі. На прикладі контакт-центру йдеться про переформатування роботи 50—70 людей, які зможуть займатися іншими важливими і пріоритетними завданнями. За нашими розрахунками, це дасть змогу економити кілька мільйонів гривень щомісяця», — розповів очільник Мінцифри.

Майже 1300 українських шкіл розпочнуть наступний навчальний рік із «Мрією» — цифровою освітньою екосистемою, яка прибирає паперову бюрократію, дає батькам прозору інформацію про навчання дітей, а школам — сучасні інструменти управління. Очікується, що до кінця року закладів, які працюють із «Мрією», стане щонайменше 2000.

«Ми хочемо побудувати систему освіти, яка формує щасливих професійних людей для сучасної інноваційної економіки. Нам потрібно швидко розвиватися та бути готовими до всіх змін, які відбуваються у світі», — наголосив Михайло Федоров, повідомляє Мінцифри.