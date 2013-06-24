Міністерство цифрової трансформації разом з NVIDIA, світовим лідером в секторі обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, запускає спільну ініціативу в галузі ШІ. Її мета — створити суверенну державу штучного інтелекту із власною інфраструктурою та потужним кадровим потенціалом. Експертиза компанії допоможе запустити революційні й безпечні сервіси ШІ для державного та оборонного секторів.

«Побудова суверенного штучного інтелекту — це питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Спів­праця з NVIDIA відкриває нам доступ до найкращої у світі інфраструктури та експертизи в галузі ШІ, що дасть змогу створити стійку екосистему штучного інтелекту та перетворити Україну на агентну державу», — зазначив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Першим спільним проєктом стане розроблення Diia AI LLM — суверенної мовної моделі, адаптованої до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян, повідомляє Мінцифри.