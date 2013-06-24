Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує цифрову трансформацію взаємодії між державою та бізнесом. Відтепер підприємці можуть напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет «Пульс» на сайті Мінекономіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства https://my.gov.ua. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Пульс» — цифровий інструмент зворотного зв’язку між бізнесом і державою, який допомагає:

залишати звернення про бар’єри в роботі бізнесу,

аналізувати проблеми за регіонами та секторами економіки,

забезпечувати оперативне реагування влади і напрацювання рішень.

«Справжнє партнерство між бізнесом і державою – це не тільки про зручність, а й про відповідальність і постійну взаємодію. Бізнес бере участь, говорить прямо і наполегливо про те, що не працює. Держава, зі свого боку, зобов’язана чути й діяти. “Пульс” – це інструмент, який об’єднує нас на цьому шляху змін. Без залученості з обох боків системних рішень не буде», – заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Раніше «Пульс» був інтегрований у кабінет платника податків на порталі Державної податкової служби у форматі віджета — підприємці можуть швидко поставити оцінку та залишити коментар, не покидаючи свій звичний онлайн-кабінет.

Паралельно у шести регіонах України «Пульс» працює як повноцінна CRM-система для обробки звернень, що дозволяє обласним військовим адміністраціям не лише отримувати сигнали від бізнесу, а й системно з ними працювати – аналізувати, передавати до відповідальних органів, відстежувати реакцію та формувати аналітику для ухвалення рішень.

Тепер доступ до інструменту розширено – він став частиною сайту Мінекономіки. Це – ще один крок до створення єдиного зручного простору для підприємців.

Як скористатися:

Зайти на сайт www.me.gov.ua. Натиснути на іконку віджета “Пульс”, розташовану з правого боку екрану. Поставити оцінку та обо’язково доповнити її, залишивши коментар:

вказати перешкоди, з якими стикається бізнес

поділітися баченням змін та необхідних рішень.

Коментарі підприємців допомагають Міністерству бачити системні проблеми і збирати дані, які лягають в основу напрацювання рішень у реальному часі.

Міністерство закликає бізнес активно долучатися до використання Пульсу. Ваша участь – це не просто скарга, а внесок у формування прозорого та передбачуваного бізнес-середовища в Україні. Реальні дані від підприємців дозволять державі приймати зважені рішення, які сприятимуть економічному зростанню.