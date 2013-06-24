5 червня у Жешуві відбулося восьме засідання Діалогу Україна-ЄС високого рівня з горизонтальних питань та окремих секторів промисловості. Захід пройшов за співголовування заступника Міністра економіки України Андрія Телюпи та заступника генерального директора Генерального директорату Європейської Комісії з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП Мейв Рюте. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Діалог високого рівня – це важливий формат взаємодії між Україною та ЄС у сфері промислової політики. Він слугує майданчиком для системного обміну інформацією, узгодження реформ і планування наступних кроків. Така регулярна взаємодія дозволяє нашому партнерству залишатися практичним і результативним», – зазначив Андрій Телюпа.

На заході українська сторона, зокрема, представила Європейській Комісії оновлену інформацію про стан виконання рекомендацій, наданих європейською стороною у межах підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA). Заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів онлайн поінформував про ухвалення в першому читанні законопроектів щодо ринкового нагляду та акредитації і оцінки відповідності та їх підготовку до другого читання, оновлення технічних регламентів, гармонізацію стандартів і впровадження електронного обміну даними між державними системами ринкового нагляду та митниці. Європейська Комісія підтвердила готовність розпочати переговори щодо укладення АСАА після повного виконання визначених умов.

«Розширення єдиного ринку продукції досягається через низку міжнародно-правових інструментів, які включають, зокрема, укладення двосторонніх угод щодо оцінки відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА). Угода АСАА вимагає приведення у повну відповідність правових рамок країни-партнера із законодавством та стандартами ЄС, а також модернізації відповідної горизонтальної інфраструктури відповідно до моделі системи ЄС у сфері стандартизації, акредитації, оцінки відповідності, метрології та ринкового нагляду. Таким чином, підписання Угоди АСАА сприятиме інтеграції України до європейського ринку, тим самим забезпечивши створення сучасної системи інфраструктури якості, гармонізованої з відповідними системами країн-членів ЄС», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Українська сторона також поінформувала про хід реформи публічних закупівель. Законопроект №11520, підготовлений з урахуванням рекомендацій ЄС, наразі проходить технічну перевірку з боку експертів EU4PFM. Після завершення цього етапу документ буде передано до Європейської Комісії, а після цього – до Верховної Ради для остаточного розгляду.

У блоці, присвяченому підтримці малого і середнього бізнесу, представники Міністерства економіки презентували реалізацію Стратегії розвитку МСП до 2027 року, координацію з міжнародними партнерами в межах Альянсу стійкості МСП, а також впровадження цифрових сервісів і нових програм для МСП.

Питання будівництва презентували представники Міністерства розвитку громад та територій України, а екологічні напрями – Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Окремо українська делегація представила оновлення дорожньої карти у межах сировинного партнерства з ЄС, законодавчі зміни та проекти цифровізації геоданих у рамках міжнародного співробітництва.

За підсумками заходу сторони погодили проект спільних висновків (Conclusions), які відображають досягнутий прогрес та конкретизують подальші кроки у ключових напрямах співпраці. Зокрема, йдеться про підготовку до запуску офіційної оціночної місії ЄС для укладення Угоди АСАА, завершення технічного аналізу законопроекту про публічні закупівлі, впровадження системи інтегрованого екологічного дозволу, оновлення дорожньої карти у сфері критичної сировини, а також координацію зусиль у підтримці малого і середнього бізнесу. Узгоджений проект Conclusions буде доопрацьовано сторонами і затверджено в установленому порядку.

«Для України інтеграція до єдиного економічного простору з ЄС – це не окремі реформи, а послідовна трансформація у ключових напрямах. Ми змінюємо технічне регулювання, оновлюємо підхід до публічних закупівель, підтримуємо підприємництво, впроваджуємо нові екологічні інструменти, синхронізуємо політику у сфері критичної сировини. Такий підхід дозволяє не просто адаптувати законодавство, а будувати економіку, здатну працювати на європейських засадах», – підсумував голова української делегації Андрій Телюпа.