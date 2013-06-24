Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжило строк подання заявок на державне стимулювання для індустріальних парків. Відповідно до наказу Мінекономіки від 15 серпня 2025 року № 247, заявки на отримання фінансової підтримки можна подавати до уповноважених банків до 29 серпня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Державне стимулювання індустріальних парків є важливим елементом політики розвитку економіки «Зроблено в Україні». Ця підтримка надається для облаштування інфраструктури та компенсації вартості приєднання до електромереж. Розмір фінансування може сягати до 150 млн грн на один парк, при цьому співфінансування держави складає до 50%, а для територій, які були деокуповані, — до 80% вартості проекту.

«Продовження строку прийому заявок дає можливість ще більшій кількості проектів отримати державну підтримку. Індустріальні парки — це не просто ділянки, а перевірений у світі інструмент для швидкого економічного зростання. Вони дозволяють ефективно поєднувати інвестиційні стимули, інфраструктурну підготовку та управлінську ефективність. Ці парки — ключовий механізм відновлення економіки, вони створюють нові робочі місця, залучають інвестиції та інтегрують нашу країну у світові виробничі ланцюги. Тож бізнес може скористатися цією можливістю вже зараз — держава подовжила терміни, лишається тільки подати заявку», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

У 2024 році держава вже спрямувала більше 1 млрд грн на розвиток інфраструктури в 15 парках. У 2025 році рішення про фінансування ухвалено для двох парків на загальну суму 203 млн грн, ще п’ять заявок перебувають на розгляді.

Крім того, місцева влада має можливість додатково стимулювати інвесторів через зниження податків на нерухомість і землю, а також запровадження власних програм підтримки. Це створює здорову конкуренцію між громадами за нові виробництва і сприяє рівномірному розвитку регіонів.

Успішна реалізація цієї стратегії дозволить Україні не тільки відновити економіку, але й вийти на новий рівень конкурентоспроможності, ставши потужним гравцем на світовій промисловій карті.