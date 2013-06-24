Кабінет Міністрів перейменував Міністерство економіки України та створив на його базі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Відповідне рішення Уряд підтримав на засіданні 21 липня 2025 року. Цією ж постановою Кабінет Міністрів ліквідує Мінагрополітики та продовольства й Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та визначає їх правонаступником Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Створено комісії з ліквідації вказаних міністерств та визначено граничні терміни ліквідації – 6 місяців.

«Маємо чітке стратегічне завдання від Президента України та Прем'єр-міністра – максимально зосередити зусилля на зміцненні економічного потенціалу України. На це насамперед буде спрямована синергія об’єднаного міністерства. В рамках об'єднаного міністерства ми формуємо інституційну основу для комплексного підходу до розвитку країни. Ми не стартуємо з чистого аркуша, а вдосконалимо наявні політики Мінагрополітики та Міндовкілля, доповнивши їх компетенціями в інвестиційному плануванні, доступі до донорських ресурсів, механізмах зниження ризиків та реформуванні системи видачі дозволів», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Як підкреслив Міністр, велика увага приділятиметься виконанню міжнародних зобов’язань України з захисту довкілля, а також реалізації пріоритетних програм у галузі екології та АПК. Йдеться про реалізацію та розширення програм підтримки та допомоги міжнародних партнерів. Зокрема, проекти з аграрного виробництва активно подаватимуться на фінансування в межах Ukraine Investment Framework, другої складової Ukraine Facility.

Уряд затвердив Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Відповідно до документа Міністерство матиме функції та виконуватиме завдання, які раніше були покладені на Мінекономіки, Мінагрополітики та Міндовкілля.

Рішенням внесено зміни до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, щодо спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів через відповідних членів Уряду. Згідно зі змінами, через Міністра економіки, довкілля та сільського господарства координуватимуться: