В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«єДозвіл» — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій.

Коли підприємець подає заяву на порталі «Дія», «єДозвіл» працює «за лаштунками»: перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у «Дію». За розробку системи — від оновлення процедур до технічної логіки та інтеграції ШІ-модулю — відповідала команда Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Інтерфейс для бізнесу у «Дії» створила команда Міністерства цифрової трансформації України. Проект реалізований за фінансування Європейського Союзу в межах проекту EU4DigitalUA.

Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги. Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки.

«Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях — це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни», — підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ця технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки і дає їм більше часу на те, що справді важливо. Для бізнесу — це менше бюрократії та швидший старт, для держави — вища якість рішень», — наголосив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«У публічному секторі є завдання, які ніхто не хоче і не має робити вручну, але вони критично впливають на результат. ШІ-модуль бере на себе цей пласт роботи і дозволяє експертам ухвалювати рішення швидше та впевненіше», — додав заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

«Європейський Союз пишається тим, що підтримує Україну у впровадженні інноваційних державних послуг, які ставлять громадян та бізнес на перше місце. Це рішення на базі штучного інтелекту в системі електронних дозволів демонструє, як технології можуть зменшити бюрократію, підвищити ефективність та зміцнити довіру до державних установ – і все це водночас відповідає найвищим стандартам захисту даних», - зазначив керівник відділу «Європейська інтеграція, врядування та верховенство права, громадянське суспільство» Представництва ЄС в Україні Асієр Сантільян Лузуріага.

Під час розробки команда зіткнулася з кількома викликами: документи надходять у різній якості та з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені. Для вирішення цих проблем розробники застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, розроблених спеціально для потреб державного сектору.

«Одна з наших ключових цілей із Gemma — дати змогу розробникам, дослідникам та державним органам, як-от Мінекономіки України, створювати справді передові рішення на базі відкритого коду. Система «єДозвіл» — яскравий приклад того, як високопродуктивні моделі Gemma допомагають творцям у всьому світі вирішувати реальні проблеми для реальних людей»,— зазначив директор з управління продуктами Google DeepMind Тріс Варкентін.

Запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

Проект реалізований у співпраці Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерства цифрової трансформації України, Google DeepMind та за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIAP.

Розробку продукту координував Офіс ефективного регулювання BRDO. Консультаційна підтримка щодо розробки нормативно-правових актів для системи надавалася проектом EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізувався Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta за фінансової підтримки Європейського Союзу.