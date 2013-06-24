Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерство сільського господарства Республіки Латвія підписали протокол про взаємовигідну співпрацю у галузях сільського господарства, безпеки харчових продуктів та розвитку сільських територій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ, який базується на Меморандумі про взаєморозуміння, укладеному між країнами раніше, підписали заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик та Державний секретар Міністерства сільського господарства Латвійської Республіки Ґіртс Круміньш.

Ключові моменти меморандуму:

Посилення інституційної співпраці та обмін знаннями для підтримки процесу вступу України до ЄС у сферах сільського господарства та рибальства.

Сприяння технічним консультаціям, нарощуванню потенціалу та взаємодії на експертному рівні у сферах наближення українського законодавства до права ЄС, розвитку сільських територій, цифровізації та сталого управління ресурсами.

Сприяння спільним ініціативам з післявоєнного відновлення України, особливо у відбудові сільськогосподарської інфраструктури, покращенні продовольчих систем та підтримці сільськогосподарських виробників, які впроваджують заходи кліматичної стійкості.

Вивчення можливостей для співпраці в рамках програм розвитку, що фінансуються ЄС, та міжнародних програм, включаючи тристоронні партнерства та ін.

Під час зустрічі сторони обговорили можливість залучення України до розробки Спільної агропродовольчої політики Європейського Союзу в статусі спостерігача. Це зокрема передбачає участь у роботі Комітету ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільських районів та інших консультативних органів.

Денис Башлик подякував Латвії за системну підтримку і звернувся з проханням про продовження співпраці у сфері рибальства, яка зокрема включає цифровізацію, розвиток потенціалу сектору та наукову співпрацю.

«Для нас надзвичайно важливо отримувати підтримку латвійських колег в галузях цифровізації, точного землеробства, автоматизованого управління фермерськими господарствами та ІТ-рішеннях. Ми розглядаємо сільськогосподарську модель Латвії як орієнтир для України», - зазначив Денис Башлик.

Сторони також визначили інші сфери потенційної співпраці: створення розсадників та насіннєвих центрів, розвиток ІТ-технологій та партнерство у сфері імплементації Директиви ЄС щодо запобігання вирубки лісів (EUDR).

Довідково

Протокол про співпрацю підписаний на основі Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва від 27 жовтня 2015 року.

Загальний аграрний товарообіг між Україною та Латвією у 2024 році склав понад 205 млн євро. Позитивне сальдо у 2022–2023 сальдо - на користь України. Латвія здебільшого імпортує з України хлібобулочні вироби, шоколад, яйця, морозиво, сири ті ін. Натомість в Україну з Латвії поставляють етиловий спирт, готову рибу, морожену рибу, соняшникову олію та ін.