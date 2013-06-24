Ще сімнадцять підприємств та підприємців зможуть отримати державну підтримку в межах програми «Гранти для переробних підприємств». Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило новий перелік заявок, які успішно пройшли всі етапи перевірки та відповідають встановленим критеріям. Загальний обсяг схвалених грантів складає 74,2 млн грн. З них Мінекономіки профінансує 13 заявок на 49, 5 млн, інші - Державна служба зайнятості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Грантова програма є важливою складовою державної політики розвитку вітчизняних виробників «Зроблено в Україні». На умовах співфінансування переробні підприємства можуть залучити грантові кошти для оновлення обладнання та запуску нових виробничих ліній.

«В цю хвилю ще 17 переробних підприємств отримали можливість залучити для розвитку грант від держави. Серед них виробники консервації, хлібобулочних виробів, металообробного устаткування, БПЛА, текстильної продукції, іграшок, будівельних матеріалів, електроапаратури, деревообробні підприємства. Переможці набрали в середньому 36 балів – це високий результат, який показує готовність підприємців розвиватися навіть під час війни. Загалом з початку року ми вже погодили 209 заявок на суму понад 1,03 млрд грн. Програма працює стабільно, кошти на її реалізацію є, тож запрошуємо бізнес використовувати ці можливості для модернізації своїх виробничих потужностей», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Нагадаємо, грант, отриманий у межах програми «Гранти для переробних підприємств», можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуску виробничого обладнання, відновлення потужностей, які постраждали через збройну російську агресію, дослідження для запуску нової продукції (R&D). Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Максимальна сума гранту на розвиток – 8 млн грн, на відновлення – 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків). Грант надається на умовах співфінансування з боку держави і заявника відповідно:

стандартні умови - 50% на 50%;

при закупівлі обладнання виключно українського виробництва – 70% на 30%;

для прифронтових і деокупованих територій, виробників БПЛА, книгарень – 80% на 20% .

Отримання гранту передбачає створення щонайменше 5 робочих місць. Також заявник упродовж 3 років має сплатити обсяг податків та зборів, не менших за суму отриманого гранту. Підприємства, які повністю виконали умови грантової програми, можуть подати заявку на грант повторно через три роки (з моменту отримання грантових коштів).

Програма «Гранти для підприємств переробної промисловості» є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Процедура розгляду заявок:

Крок 1: Подача заявки разом із бізнес-планом через портал Дія. Заявка автоматично надсилається до вибраного заявником банку.

Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство).

Крок 3: Рішення про грант ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. Перевагу мають проєкти з прифронтових регіонів.

Крок 4: Виділення коштів після внесення підприємцем власної частки співфінансування.

Очікуваний термін отримання грантових коштів – 1-1,5 місяця по хвилі, в яку була подана заявка.