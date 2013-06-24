На виконання Закону України «Про ринок природного газу», постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 2024 року Nº 1 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері державного енергетичного нагляду (контролю) на ринку природного газу» Міненерго видано наказ від 21 жовтня 2024 року Nº 402 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем газопостачання» (далі - Наказ 402), який набрав чинності 20 лютого 2025 року. Цим наказом унормовано технічну експлуатацію систем газопостачання, що є вкрай важливим для споживачів газу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

При підготовці проекту Наказу 402 Міненерго взяло до уваги зауваження зацікавлених органів щодо обовʼязкової наявності у компаній - надавачів послуг власної інформаційно-комунікаційної системи (далі - ІКС) та її захисту (СК3I) як передумови отримання висновку відповідності субʼєкта господарювання вимогам із забезпечення належного виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових обʼєктів, житлових та громадських будинків.

У звʼязку з прийняттям Закону України від 27 березня 2025 р. Nº 4336-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кібербезпеку державних інформаційних ресурсів, обʼєктів критичної інформаційної інфраструктури» (далі - Закон Nº 4336-IХ), який набрав чинності 20 квітня 2025 року, виникла необхідність приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність, і Держспецзвʼязком здійснюються заходи з підготовки актів Уряду.

Враховуючи, що відсутність цих підзаконних актів є перепоною для функціонування ринку надання послуг (робіт) у сфері технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових обʼєктів, житлових та громадських будинків, Міненерго видано наказ, яким внесено відповідні зміни до Наказу 402. У даний час це дає можливість уникнути правової невизначеності та забезпечує стабільне функціонування ринку надання послуг з експлуатації систем газопостачання.

Після відповідних актів Уряду, підготовлених Держспецзвʼязком, Міненерго приведе Наказ 402 у відповідність до прийнятих НПА.

Цифровізація сфери вирішує питання фіктивних актів про обстеження, безконтрольна видача яких призводила до нещасних випадків та жертв серед населення.

Міністерство енергетики наголошує на важливості надання якісних послуг споживачам, максимального запобігання аварійним ситуаціям та водночас, щоб в Україні був широкий вибір постачальників послуг, а громадяни могли безпечно користуватися газом у побуті.