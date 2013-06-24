Міністерство фінансів України представляє аналітичний інструмент «дашборд», запроваджений для можливості здійснення оперативного аналізу фінансового ресурсу місцевих бюджетів та для їх ще більшої прозорості. Тепер завдяки дашборду представники громад, громадські експерти й інші зацікавлені сторони зможуть швидко і зручно ознайомитися з актуальною інформацією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дашборд охоплює актуальну інформацію щодо фінансового ресурсу місцевих бюджетів: доходів місцевих бюджетів, міжбюджетних трансфертів, залишків коштів на рахунках загального фонду місцевих бюджетів та залишків коштів бюджету розвитку тощо.

Інформація публікується на основі даних інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», які будуть регулярно оновлюватися.

Дашборд містить такі показники:

доходи (загальний та спеціальний фонди);

міжбюджетні трансферти (загальний та спеціальний фонди);

залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів (загальний фонд та бюджет розвитку);

частку міжбюджетних трансфертів у загальному обсязі місцевих бюджетів;

частку загальнодержавних податків і зборів та місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів.

Зокрема, станом на 01.07.2025 до місцевих бюджетів надійшло доходів 368,4 млрд грн, з них міжбюджетних трансфертів – 103,5 млрд грн, частка яких у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів становить 28,1 %. Залишки коштів на рахунках загального фонду місцевих бюджетів станом на 01.07.2025 складають 122,4 млрд грн, залишки бюджету розвитку – 5,2 млрд гривень.