У вересні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів у обсязі 16 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на вересень, зокрема:
- базову дотацію – 2,1 млрд грн (100%);
- додаткові дотації – 1,5 млрд грн (100%).
Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 жовтня 2025 року становлять 173,7 млрд грн, що на 53,1 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.
За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.